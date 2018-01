Video: FC Emmen Onder 19 kegelt talenten Ajax uit beker

VOETBAL - FC Emmen Onder 19 zorgde voor een daverende sensatie door het vlaggenschip van de Ajax-opleiding uit het bekertoernooi te kegelen. De ploeg van trainer Bas Sibum versloeg het team van John Heitinga met 4-2 en plaatste zich daarmee voor de kwartfinale in het bekertoernooi.

De Emmenaren kwamen in de zesde minuut op voorsprong door een treffer van Lesley Osazee. Martijn Kaars bracht de partijen drie minuten later weer op gelijke hoogte. Thijs Dallinga bracht de Drentse club op De Toekomst in Amsterdam na een kwartier opnieuw op voorsprong na slecht uitverdedigen van Ajax.De thuisclub drong aan, kreeg ook kansen, maar het was Emmen dat kort voor rust de derde goal scoorde. Lorenzo Hindriks was de maker van de 1-3.Het werd in de 51e minuut zelfs nog 1-4 toen Thijs Dallinga een door Ricardo Farcas veroorzaakte strafschop binnenschoot. Ajax, koploper in de eredivisie en nog actief in de Youth League (op 4 februari spelen de Amsterdammers tegen Paris Sint Germain voor een plek bij de laatste 8), kwam twintig minuten voor tijd nog terug tot 2-4 door een goal van Jurgen Ekkelenkamp, maar verder lieten de Emmer talenten Ajax niet komen.