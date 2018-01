Deel dit artikel:











Reinders start seizoen sterk in Spanje Elmar Reinders (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Elmar Reinders is zijn seizoen goed begonnen. In de derde van vier wedstrijden op Mallorca, de Trofeo Andratx, eindigde de Emmenaar van Team Roompot als derde. Daarmee was hij de beste Nederlander. Toms Skujins uit Letland won.





Skujins, die vorig seizoen Cannondale verruilde voor Trek, reed op zeven kilometer van de meet weg uit een groep met favorieten en soleerde naar de zege. De Oostenrijker Gregor Mühlberger werd op luttele seconden tweede.



Pim Ligthart (oook Team Roompot) werd vijfde en Bauke Mollema (Trek-Segafredo) finishte als tiende.Skujins, die vorig seizoen Cannondale verruilde voor Trek, reed op zeven kilometer van de meet weg uit een groep met favorieten en soleerde naar de zege. De Oostenrijker Gregor Mühlberger werd op luttele seconden tweede.