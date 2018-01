Deel dit artikel:











Man uit Emmen is auto kwijt en boetes rijker De man ging ervandoor bij een politiecontrole (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 32-jarige man uit Emmen is vanmiddag na een achtervolging in zijn woonplaats aangehouden. Hij kon daarna zijn auto inleveren en moet meerdere boetes betalen.

De Emmenaar ging ervandoor bij een politiecontrole. Vanuit het centrum van Emmen vluchtte de bestuurder de wijk Emmermeer in. Daar kon hij alsnog worden gepakt.



Valse naam

De man bleek een reden te hebben om niet te willen stoppen voor de politie: hij had nog twee boetes van meer dan 300 euro openstaan. Dat hij een valse naam opgaf aan de politieagenten had daar vermoedelijk ook mee te maken.



Inmiddels is de man weer een paar boetes rijker. Nadat een speekseltest uitwees dat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat, bleek er ook van alles mis te zijn met zijn auto: die was niet verzekerd en de APK was verlopen.



Auto kwijt

De politie heeft zijn auto afgepakt. De Emmenaar mag hem weer komen ophalen als hij zijn openstaande boetes heeft betaald. Wat het totaalbedrag aan boetes is dat de man nu aan het CJIB moet overmaken, kon de politie nog niet zeggen.