Schuur brandt uit in Wapserveen De brandweer kon voorkomen dat het huis in brand vloog (foto: Persbureau Meter)

WAPSERVEEN - In Wapserveen is vanavond een schuur bij een huis aan het Midden uitgebrand.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rietgekte woning.



Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe groot de schade aan de schuur is.