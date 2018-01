Deel dit artikel:











Achilles 1894 verspeelt weer punten Achilles 1894 verspeelde opnieuw punten (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - de nummer 2 in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal, Achilles 1894, leed vanavond voor de tweede keer op rij duur puntenverlies in de strijd om het kampioenschap. De Assenaren, die vorige week op eigen veld niet langs RKHVV kwamen, kwam bij Purmersteijn niet verder dan 1-1.

Toch stapte Achilles 1894 nog met een glimlachje van het veld, omdat de mannen van trainer Paul Weerman in de laatste minuut een nederlaag afwendden. Stan Haanstra scoorde in extremis de 1-1.



Daniël Schemer opende na rust de score in Purmerend, nadat Matthijs Hensen een grote kans op de 0-1 liet liggen. Die 1-0 stand bleef dus heel lang op het scorebord staan, totdat Haanstra zijn elfde goal van het seizoen maakte.



Achilles 1894 heeft nu 30 punten uit 17 duels. Koploper SJC kan zondagmiddag het gat naar de club uit Assen vergroten naar vijf punten, met een duel minder gespeeld.