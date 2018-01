Deel dit artikel:











Effectief FC Klazienaveen nadert koppositie Klazienaveen-trainer Casper Goedkoop nadert met zijn team de koppositie in 2J (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Klazienaveen kan de koppositie in de tweede klasse J ruiken. Tegen gemeentegenoot Drenthina schreef de thuisploeg drie punten bij, terwijl lijstaanvoerder Pelikaan S struikelde.

In een aantrekkelijke eerste helft sprong FC Klazienaveen effectief om met de kansen. In het eerste kwartier vonden Lambers en Bloemberg het net. Aan de goal van laatstgenoemde ging geklungel bij de gasten uit Emmen vooraf.



Plaatje

Na rust bracht Kees Plaatje de spanning snel terug. De Drenthina-aanvaller vertikte zestig seconden later ook de 2-2 tegen de touwen te werken. Waar FC Klazienaveen zich beperkte tot verdedigen, waren de Emmenaren niet bij machte FC Klazienaveen pijn te doen.



Pelikaan S

Door de zege is de formatie van Casper Goedkoop een punt van de koppositie verwijderd. Op eigen veld ging Pelikaan S verrassend onderuit tegen Omlandia (0-2). Over een week treffen beide ploegen elkaar in Groningen.