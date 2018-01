Deel dit artikel:











Hurry-Up laat landskampioen glippen Hurry-Up was dichtbij de zege tegen landskampioen LIONS

HANDBAL - Hurry-Up heeft in Zwartemeer een punt gepakt tegen LIONS. Na een sterke eerste helft kwam de Limburgse landskampioen in de slotminuten alsnog op gelijke hoogte.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In het eerste half uur was Hurry-Up aanvallend machtig. Ronald Suelmann was ouderwets los, terwijl doelman De Knegt de deur op slot gooide. Een twijfelend LIONS zocht bij 17-10 de kleedkamer op.



Ramos

Na de pauze stond snel 18-15 op het scorebord. Hurry-Up vond - door toedoen van LIONS-goalie Hoiting - tien minuten lang het net niet. Oud-speler van Hurry-Up Joao Ramos nam zijn ploeg met een serie doelpunten bij de hand.



Bij 24-24 kwamen de gasten voor het eerst gelijk. Het enthousiaste publiek zag Trainavicius en Suelmann in de slotfase scoren. In de resterende dertig seconden vond geen van beide ploegen het net.



Beker

Zo tankt Hurry-Up, dat op een grijze positie in het rechterrijtje van de BENE-League bivakkeert, vertrouwen voor het bekertoernooi. De formatie van Vlijm is in de achtste finale gekoppeld aan Aalsmeer 2.