DOS'46 schuift ook hekkensluiter opzij DOS'46 viert de vierde zege in successie met het publiek in Nijeveen (foto: Marco de Hoop)

KORFBAL - DOS'46 heeft de Korfbal League-wedstrijd tegen Avanti in een vrij probleemloze overwinning omgezet. Voor eigen publiek in Nijeveen werd de hekkensluiter met 24-16 verslagen.

Voor DOS is het al de vierde opeenvolgende zege. In de voorgaande competitieduels werden KCC, LDODK en DVO geklopt. Door die uitstekende reeks mag DOS hopen op deelname aan de play-offs. De ploeg van coach Gerald Aukes staat zesde, met slechts een punt achterstand op nummer vier LDODK.



Slordig

In het duel met Avanti nam DOS een snelle voorsprong, maar daarna volgde een slordige fase van de thuisclub. De gasten uit Pijnacker brachten de achterstand zelfs terug tot een puntje. Verder liet DOS het echter niet komen. Bij het rustsignaal was het verschil vijf punten: 12-7.



Geen gevaar

In de tweede helft kwam de overwinning van DOS niet meer serieus in gevaar. Met zes scores was Leander Zwolle de meest trefzekere speler van de Drentse ploeg. Rick van den Blink kwam namens het nog altijd puntloze Avanti tot hetzelfde totaal.