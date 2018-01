Theaterdirecteur wil regionaal poppodium in De Tamboer

HOOGEVEEN - Directeur Pieter-Bas Rebers van De Tamboer in Hoogeveen wil dat er een regionaal poppodium in zijn theater komt.

"Het Podium in Hoogeveen biedt nu plek aan maximaal 250 bezoekers. Drenthe heeft geen groot poppodium waar meer mensen in kunnen, maar eigenlijk heeft de provincie wel een poppodium nodig voor acht- tot negenhonderd bezoekers", zei Rebers in Cassata op Radio Drenthe.Verder wil de 44-jarige Rebers, die sinds oktober directeur is, dat ook de bibliotheek en muziek- en dansschool Scala verhuizen naar het theatercomplex aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. Daarnaast moet er volgens hem ruimte zijn voor een initiatief op onderwijsgebied. Daarbij denkt hij aan educatiecentrum Science Drenthe van initiatiefnemer Gert Kieft van het Planetron in Dwingeloo.Als het aan Rebers ligt krijgt het vijftig jaar oude gebouw daarmee een veel bredere culturele functie. De in Raalte wonende directeur zegt met meerdere partijen in gesprek te zijn om te kijken hoe de plannen werkelijkheid kunnen worden.Rebers wil ook dat De Tamboer beter zichtbaar wordt. "Zowel door het gebouw aantrekkelijker te maken als op het gebied van communicatie, bijvoorbeeld via onze website."De Tamboer maakt van buitenaf een wat gesloten indruk, vindt de kersverse directeur. "En door de lange gang waarin je na de ingang terechtkomt, duurt het lang voor je als bezoeker in de gezelligheid bent."Het theater, dat ruim twintig jaar geleden grondig werd verbouwd, kampt voor anderhalf miljoen aan achterstallig onderhoud. Rebers geeft toe dat daar de afgelopen jaren te weinig in is geïnvesteerd. "Ik wil samen met de andere partijen kijken waarin we gaan investeren."