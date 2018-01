Tweede hoofdprijs voor Bas Dost: De Portugese beker

VOETBAL - Bas Dost heeft met zijn club Sporting de Portugese beker veroverd. In de finale versloeg de formatie uit Lissabon Vitória Setúbal na strafschoppen. Na negentig minuten was de stand 1-1. Setubal miste de derde strafschop en bij Sporting ging alles raak.

