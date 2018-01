Tweede hoofdprijs voor Bas Dost: de Portugese beker

VOETBAL - Bas Dost heeft met zijn club Sporting de Portugese beker veroverd. In de finale versloeg de formatie uit Lissabon Vitória Setúbal na strafschoppen. Na negentig minuten was de stand 1-1. Setubal miste de derde strafschop en bij Sporting ging alles raak.

Bas Dost wint Duitse beker met Wolfsburg

Ook Dost nam zijn verantwoordelijkheid. De topschutter nam de eerste penalty.Het is voor de oud-spits van FC Emmen de tweede hoofdprijs in zijn loopbaan. In het seizoen 2014/2016 won hij met Vfl Wolfsburg de Duitse beker door Borussia Dortmund met 3-1 te verslaan. In dat duel scoorde Dost de bevrijdende derde treffers.Ook in de bekerfinale in Braga had de Drent weer een cruciale rol. De aanvaller zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Sporting diep in de tweede helft een vroeg opgelopen 1-0 achterstand kon wegpoetsen. Tien minuten voor tijd zag hij een kopbal van de doellijn gekeerd worden met de hand door een veldspeler. TV-beelden bewezen de onreglementaire actie. Dost nam zijn verantwoordelijkheid, ging achter de bal staan, en stuurde Setúbal-doelman Triqueira de verkeerde hoek in.Sporting was daarna nog dichtbij een tweede treffer om zo penalty's te voorkomen, maar de nummer 2 in de Primeira Liga faalde in de afronding. Toch kwam het vanaf elf meter allemaal nog goed voor de club uit Lissabon.(de beslissende strafschop van Sporting)