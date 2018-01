Deel dit artikel:











'De bluesnacht in Assen is fantastisch' In Assen werd voor de 32e keer de bluesroute georganiseerd (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe) De Asser Bluesroute trekt een vast publiek (foto: Hielke Meijer)

ASSEN - "Blues? Dat komt uit je lijf. Het zit in je maag, je voelt het hier helemaal." Assenaren treffen elkaar zaterdagavond voor de 32e Bluesroute. De organisatie schat dat er opnieuw 1.200 tot 1.300 mensen van band naar band en van kroeg naar kroeg lopen.

Geschreven door Hielke Meijer

Het aantal bezoekers is nog een beetje een gewaagde schatting, omdat het aantal verkochte toegangsbuttons nog niet is geteld. Maar de bluesavond trekt een vast publiek en zoveel mensen zijn er bijna elk jaar, zegt organisator Jan Postma.



De gemiddelde bezoeker van de Asser Bluesroute is van middelbare leeftijd en voelt zich vooral erg jong. Maar echt jong publiek is er niet veel, op een aantal na, dat met pa en ook ma de kroeg ingaat.



'Met elkaar vrij zijn'

Bij Grand Café Liff zit een grote groep bij elkaar te luisteren naar Harp Mitch & The Sheiks of R&B. "De blues waar je elkaar in kan vinden, dat is de blues die mij aanspreekt", zegt een enthousiaste bezoeker. "Het is gewoon vrij zijn, met elkaar. Het is natuurlijk heel emotioneel. We zijn hier met een groep die elk jaar uitdijt. De bluesnacht in Assen is fantastisch."



Veel bezoekers maakt het niet veel uit wat ze zien, als het maar blues is. "Het is allemaal leuk. Ik ga in ieder geval nog naar de Dependance, naar de GreyHound Bluesband, want volgens mij spelen die voor het laatst." En de hoeveelste keer dit is? "Ik heb vorig jaar gemist, dus dit is de 31e keer", lacht hij.



Bomvol is het al voor de aftrap in erkend bluescafé De Witte Bal. Nog voordat de Black Bottle Riot de instrumenten oppakt, staat het publiek dicht tegen de speakers gedrukt. De wc is er bijna onbereikbaar.



'Zoek je eigen ding'

Jan Postma is een van de organisatoren. "We hebben allerlei soorten blues op het programma, van rockblues tot deltablues. Mensen vragen me altijd waar ze naartoe moeten. Dan zeg ik: 'Dat moet je zelf uitzoeken, geniet ervan en zoek je eigen ding'."



"Hoe laat het is afgelopen? Dat is heel verschillend", vervolgt hij. "Officieel is het 00.30 uur, maar tussen 1.00 uur en 2.00 uur kan ook. Als je kijkt in de Rolderstraat, dan wil het nog weleens door gaan tot 4.00 uur. 't Is maar net wat de kroegbaas heeft afgesproken met de band."



'Het doet iets met je'

Blue Van speelt in Cheers en wordt door verschillende mensen getipt. Het is binnen goed gevuld. Maar dat geldt ook vrijwel continu voor de ruimte onder het kleine afdakje bij de ingang. "Het is binnen gezellig", zegt een vrouw die een sigaret opsteekt. "We zijn alleen nog maar hier geweest, maar deze band hier klinkt leuk, een aanrader. Ik ga in elk geval door tot 00.30 uur. Ik ben hier met een collega en een vriend en we komen allemaal bekenden tegen."



Aan de bar staat een man met zijn vrouw te luisteren. Hij is op zijn oude dag alsnog om, zegt hij. De blues raakt hem voor het eerst. "Het doet iets met je. En vooral het fenomeen dat het in de hele stad is. Dan denk ik, Assen ontstijgt het provincialisme en is bezig aan te haken bij Leeuwarden en Groningen."



En de 32e keer is zeker niet de laatste, zo horen we van verschillende kanten. "Ik ga bijna elk jaar heen. Fantastisch, en het mag van mij nog jaren zo doorgaan."