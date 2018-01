Deel dit artikel:











Jorinde van Klinken gooit kogel ruim over WJK-limiet Jorinde van Klinken (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Tevreden was ze niet, maar de limiet voor de Wereld Jeugd Kampioenschappen in Finland komende zomer haalde ze zaterdag ruimschoots. Jorinde van Klinken stootte haar kogel, tijdens de eerste indoorwedstrijd van het jaar in Apeldoorn naar 15 meter 85, terwijl de limiet op 15 meter 10 stond.







