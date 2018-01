Kan het dan toch nog voor E&O?

HANDBAL - Niemand gaf nog een stuiver voor de kansen van E&O op het bereiken van de promotie/degradatiepoule voor twee plekken in de BENE-League komend seizoen, maar vijf wedstrrijden voor het einde van de reguliere competitie gloort er toch weer wat hoop voor de club uit Emmen.

Door vier zeges op rij in het nieuwe jaar, waaronder die van gisteravond tegen LIONS 2 (het werd in Emmen 25-16) heeft E&O inmiddels 22 punten uit 17 duels. Met dat aantal staat de formatie van trainer/coach Joop Fiege op plek 5, maar is het verschil met de nummers 2 en 3 (DFS Arnhem en Hellas) geslonken tot drie punten. Een maand geleden was die achterstand nog zes punten, maar de clubs bovenin beginnen punten te morsen.Tegen LIONS 2 ging het vrij simpel. In de eerst helft nam E&O al een voorsprong van zes punten, maar die werd in de tweede helft door de gasten verkleind tot 12-10. Verder liet de thuisclub het niet komen en vooral dankzij treffers van Sander Visser liep de thuisclub uit naar een ruime voorsprong en uiteindelijk dus ook een ruime zege. Visser maakte er in totaal 6, net als penaltyspecialist René Jaspers. Toby Trouw en Emiel Wehkamp scoorden beide vier keer."Aan het begin misten we drie belangrijke spelers, waaronder Toby Trouw. Nu hij weer terug is en René Jaspers steeds beter zijn draai begint te vinden als spelmaker groeit het vertrouwen in het team. Met name in verdedigend opzicht zie je echt veel verschil met een paar maanden geleden. De wisselwerking tussen dekking en onze doelman wordt steeds beter en dat vertaalt zich ook wel in het aantal tegendoelpunten die we per wedstrijd krijgen. Gisteren waren dat er maar 16 en dat is gewoon goed", aldus Fiege."We beseffen dat we ons in de resterende wedstrijden geen puntenverlies kunnen veroorloven. Een gelijkspel of nederlaag betekent dat onze rol is uitgespeeld voor de bovenste twee plekken. We weten dus wat ons te doen staat."E&O moet dus bij de beste 2 eindigen om zich te plaatsen voor de promotie/degradatiepoule. Nummer 1, Houten, is met 28 punten niet meer te achterhalen. We zetten het resterende programma van de nummers 2, 3, 4 en 5 hieronder.Tachos uitAalsmeer 2 thuisArbo Rotterdam uitVenlo uitBFC thuisAristos thuisE&O uitLIONS 2 thuisBEVO 2 uitVenlo thuisDFS Arnhem thuisBFC thuisAristos thuisE&O uitLIONS 2 thuisBEVO 2 uitHellas thuisHouten uitTachos thuisAalsmeer 2 uit