Deel dit artikel:











Auto botst op boom bij Westerbork De auto botste op een boom (foto: Persbureau Meter) De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

WESTERBORK - Op de Beilerstraat tussen Westerbork en Beilen is vanmorgen vroeg een auto tegen een boom gebotst.

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur. Hij belandde daarna met zijn auto in de berm en botste frontaal op de boom.



De man werd in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.