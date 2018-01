SGO - LEO trappen af in Onze Club Junior Cup

VOETBAL - In Onze Club vanavond vijf competitieduels, waaronder de absolute kraker in de 1e klasse F in het zondagvoetbal tussen Hoogeveen en Alcides: de nummers 1 en 2 in deze klasse. Verder beelden van het Asser ACV dat het op eigen veld opneemt tegen Capelle, een concurrent in de strijd tegen degradatie uit de 3e divisie.

De uitzending van Onze Club van vorige week

Ook zijn er beelden van de topper in de 3e klasse C van het zondagvoetbal, Dalen - Dalfsen. Ook dat zijn de nummers 1 en 2, al is het beeld wel vat vertekend. Dalfsen heeft 30 punten uit 10 duels en Dalen speelde voor de winterstop nog maar acht keer. In die acht duels pakte het elftal van trainer Bert Doldersum 19 punten. Om de spanning in deze klasse terug te brengen moet Dalen dus winnen vanmiddag.Uit het zaterdagvoetbal zijn ook samenvattingen te zien van twee duels die in de zuidoosthoek van onze provincie werden gespeeld. In de 2e klasse J ontving topper FC Klazienaveen het Emmer Drenthina, een middenmoter in deze klasse en in de 4e klasse E speelde SVBO op eigen veld tegen de grootste uitdager van SC Elim in de strijd om het kampioenschap: Achilles 1894.En vanavond, als afsluiting van Onze Club, de eerste wedstrijd in de Onze Club Junior Cup. Twaalf Drentse jeugdteams gaan tot de zomer met elkaar de strijd om de felbegeerde titel. De teams bestaan uit spelers in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar, die worden gecoacht door een speler van FC Emmen. De teams zijn verdeeld over vier poules van drie ploegen. De winnaars van de poules plaatsen zich voor de halve finale en de winnaar van die halve finalewedstrijden uiteraard voor de grote finale, die in de rust van een thuiswedstrijd van FC Emmen wordt gespeeld.Vanavond is de eerste wedstrijd in poule A: SGO - LEO.