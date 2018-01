Falke wil aansluiting vinden bij Oranje

HANDBAL - Tommie Falke (24) van Hurry-Up wil aansluiting vinden bij Oranje. Onlangs mocht de hoekspeler uit Emmen mee op trainingskamp naar Letland.

"Ik wil het hoogsthaalbare halen", is Falke zeker. "Dat is aansluiting krijgen bij Oranje. Dat is mijn doel." Na het trainingskamp viel de Emmenaar tijdens de daaropvolgende WK-kwalificatieduels in januari buiten de boot.Zaterdagavond pakten de oranjehemden een punt tegen landskampioen LIONS. De focus gaat op de bekercompetitie. Falke: "Ik heb nog nooit een prijs gewonnen, volgens mij. Het zou wel mooi zijn als we de beker kunnen pakken." Hurry-Up gaat in de achtste finale op bezoek bij eredivisionist Aalsmeer 2.Het contract van de publiekslieveling, die in 2014 overkwam van E&O, loopt af. Langzaam denkt Falke na over zijn toekomst. "Het is afwachten", vertelt hij eerlijk. "Als ik weg ga wil ik het seizoen hier goed afsluiten. Voor hetzelfde geld speel ik hier volgend seizoen nog steeds. Het is gewoon een leuke club."