Bijna 1.300 nieuwbouwwoningen gebouwd in 2017

ASSEN - In Drenthe zijn vorig jaar 1.281 nieuwbouwhuizen gebouwd. Dat is het hoogste aantal sinds 2009.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek . In heel Nederland kwamen er ruim 62.000 nieuwbouwwoningen bij. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016. Ondanks deze toename, ligt het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen nog altijd 20 procent lager, dan voor de economische crisis.De meeste Drentse nieuwbouwwoningen werden gebouwd in de gemeente Assen. Daar kwamen er 315 nieuwe huizen bij. De minste werden gebouwd in de gemeente Tynaarlo: 11.22315321568118112828115260Op 1 januari telde Nederland zo'n 7,7 miljoen huizen, ongeveer 55.000 meer dan een jaar eerder. Deze zogeheten woningvoorraad verandert niet alleen door nieuwbouw, maar ook door sloop of bijvoorbeeld bij de verandering van functie van een pand.De totale woningvoorraad groeide met 0,8 procent. Drenthe ligt iets onder het landelijk gemiddelde. In onze provincie steeg de woningvoorraad met 0,6 procent. Alleen in Friesland en Limburg lag dit percentage nog lager. De grootste stijger is de provincie Flevoland, met 1,4 procent.