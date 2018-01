Deel dit artikel:











Man (71) mishandeld in Emmer-Compascuum De politie is nog op zoek naar de dader (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - Een 71-jarige man is gistermiddag in Emmer-Compascuum mishandeld.

De mishandeling gebeurde rond het middaguur in de buurt van de markt aan de Runde Noordzijde. Volgens een politiewoordvoerder wachtte de man in de auto op zijn vrouw, die in een viszaak was. Een automobilist, die achter hem reed, werd ongeduldig, stapte uit en gaf de man een paar klappen in het gezicht.



Vervolgens ging de dader ervandoor. De politie roept getuigen op zich te melden.