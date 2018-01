Deel dit artikel:











Olhaco geeft weer voorsprong uit handen Olhaco verliest ook van Cito (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Na negen nederlagen op rij leek Olhaco tegen Cito eindelijk weer eens te winnen. De ploeg van trainer Dennis Luider gaf, zoals wel vaker dit seizoen, een 2-0 voorsprong uit handen om de wedstrijd met 2-3 te verliezen.

Nadat de eerste set met 25-23 was gewonnen werd de Cito in de tweede set met 25-18 aan de kant gezet.



In Zeist kon Olhaco het niveau van de eerste twee sets niet vasthouden en verloor de laatste drie sets met 21-25, 19-25 en 11-15. Door de nederlaag blijft Olhaco op de elfde plaats in de Topdivisie.