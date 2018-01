Deel dit artikel:











Winst en verlies voor Sudosa Desto Winst en verlies voor Sudosa Desto (Archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Een wisselvallig weekend voor Sudosa Desto. Waar de vrouwen hun wedstrijd tegen De Bevers met 4-0 wisten te winnen, leden de mannen een gevoelige 0-4 nederlaag tegen Keistad.

In Lemelerveld had Sudosa het alleen in de vierde set lastig tegen De Bevers. De eerste drie sets werden eenvoudig met 25-14, 25-16 en 25-14 gewonnen. In de vierde set gaf de thuisploeg meer partij, maar verloor uiteindelijk met 25-21 de laatste set.



Mannen

In Amersfoort verloren de Asser mannen een spannende eerste set met 27-29. Nadat de tweede set met 21-25 verloren ging, was de de derde set weer spannend. Weer trok Sudosa aan het kortste eind en verloor met 25-27. De vierde set ging uiteindelijk met 14-25 naar Keistad.