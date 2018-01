Deel dit artikel:











Vloer rood van het bloed na vechtpartij in grillroom Emmen De politie heeft niemand aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - In grillroom Jaffa aan de Hoofdstraat in Emmen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote vechtpartij geweest.





De politie heeft niemand aangehouden. "Maar dat kan natuurlijk nog altijd. We hebben de beelden gekregen en doen onderzoek." Een van de slachtoffers liep een slagaderlijke bloeding op. Volgens de politie werd het slachtoffer niet gestoken, maar viel hij waarschijnlijk ergens tegenaan. Op internet circuleren beelden van de vechtpartij , waarbij ook veel bloed te zien is. Zo zijn de vloeren roodgekleurd door het bloed. "Er werd behoorlijk gevochten", zegt een politiewoordvoerder. "Toen de vechtpartij voorbij was, zijn we er nog wel geweest, maar niemand wilde aangifte doen."De politie heeft niemand aangehouden. "Maar dat kan natuurlijk nog altijd. We hebben de beelden gekregen en doen onderzoek." Een van de slachtoffers liep een slagaderlijke bloeding op. Volgens de politie werd het slachtoffer niet gestoken, maar viel hij waarschijnlijk ergens tegenaan.