Zilver voor Linda de Vries op NK Allround Linda de Vries pakt zilver op het NK (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

SCHAATSEN - Linda de Vries heeft de tweede plaats behaald op het NK Allround. Op de slotafstand kon ze de achterstand op Annouk van der Weijden niet meer goedmaken. Het brons ging naar Melissa Wijfje.

Geschreven door René Posthuma

De Vries begon als tweede aan de tweede dag van het NK. Op de 1.500 meter moest De Vries 1,06 goedmaken op Van der Weijden. De uit Smilde afkomstige schaatster won weliswaar de afstand, maar maakte 'slechts' een dikke halve seconde goed.



5.000 meter

Op de slotafstand, de 5.000 meter, moest De Vries 1,85 goedmaken. Van der Weijden, die over een paar weken in Zuid-Korea op de Spelen op de 5.000 meter uitkomt, gaf de overwinning niet meer uit handen. De Vries kon tot 2.600 meter in het spoor van Van der Weijden blijven. Uiteindelijk gaf De Vries ruim zeven seconden toe.



Van der Weijden neemt de allroundtitel over van Marije Joling die, wegens gezondheidsklachten, haar titel niet kon verdedigen.