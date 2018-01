Deel dit artikel:











Verrassende tweede plaats voor Lex Dijkstra op NK Allround Lex Dijkstra pakt zilver op NK (Foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Lex Dijkstra uit Vries is tweede geworden tijdens het NK Allround. Dijkstra stelde op de slotafstand, de 10.000 meter, het zilver veilig door het rijden van een persoonlijk record.

Geschreven door René Posthuma

Dijkstra begon als tweede aan de laatste dag van het NK. Op de 1.500 meter eindigde Dijkstra op een vierde plaats en begon als derde in de tussenstand aan de laatste afstand.



In de laatste rit reed Dijkstra tegen de nieuwe Nederlands kampioen, Marcel Bosker. In een spannende race kon Dijkstra lang volgen. Pas na 8 kilometer kon Bosker afstand nemen van Dijkstra, die uiteindelijk in een persoonlijk record van 13:24,44 het zilver veilig stelde.