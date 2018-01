Nagengast grijpt eindzege in wereldbeker

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast heeft het algemeen klassement op haar naam geschreven van de wereldbeker veldrijden bij de beloften. De Drentse, uitkomend voor Telenet Fidea Lions, zag haar eindzege in de afsluitende wedstrijd in Hoogerheide niet meer in gevaar komen.

Nagengast (20) ging op haar verjaardag met een comfortabele voorsprong van start en had aan plek 28 voldoende om als eerste te eindigen in de algehele rangschikking. Haar enige concurrente Ceylin del Carmen Alvarado werd negende in Hoogerheide. Haar achterstand op Nagengast in het klassement bedroeg uiteindelijk 25 punten.Voor de veldrijdster uit Beilen is de eindzege in de wereldbeker haar eerste grote prijs in de categorie vrouwen -23. Twee weken geleden werd Nagengast in deze categorie tweede op het NK veldrijden in Surhuisterveen.Bij de beloftenwedstrijd voor mannen sloot Jens Dekker in Hoogerheide af op de zesde plaats. De coureur uit Fluitenberg kan zich nu, evenals Nagengast, richten op het WK in Valkenburg van komende week.