MSC buigt vroege achterstand om tegen Leonidas

VOETBAL - MSC heeft de eerste competitiezege beet in 2018. De club uit Meppel was op eigen veld met 2-1 te sterk voor het hoger geplaatste Leonidas.

Door de winst op Leonidas stijgt de Drentse equipe een plek en staat nu zevende in de hoofdklasse A, met 23 punten uit vijftien wedstrijden.MSC moest wel een vroege achterstand wegpoetsen. Luc Lionahr bezorgde Leonidas binnen de eerste tien minuten de leiding. De thuisploeg knokte zich echter snel terug. Justin Benjamins maakte in de zeventiende minuut de 1-1. Na bijna een uur spelen sloeg MSC opnieuw toe. Wederom was Benjamins trefzeker. Zijn 2-1 bezorgde MSC ook de drie punten. Met de zege neemt de formatie van trainer Berry Zandink revanche voor de eerdere zware 7-0 nederlaag bij Leonidas.MSC had de competitie vorige week hervat met een nederlaag bij koploper SJC (3-0).Achilles 1894 kwam een dag eerder al in actie in dezelfde klasse. De Assenaren bleven bij Purmersteijn steken op 1-1. Concurrent SJC wist echter niet te profiteren van die remise. De lijstaanvoerder speelde eveneens met 1-1 gelijk, bij Alphense Boys. Achilles 1894 heeft drie punten achterstand op SJC.