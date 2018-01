Schoonebeek neemt na rust afstand van Sweel

VOETBAL - WKE '16 heeft de favorietenrol in 4D, maar de koploper voelt de hete adem van maar liefst zes clubs in de nek. Schoonebeek en Sweel begonnen vanmiddag beide met negentien punten op een gedeelde tweede plaats aan het onderlinge treffen. De thuisploeg won het duel met 3-1 na een ruststand van 1-0.

Binnen vijf minuten hadden beide ploegen al laten zien vol voor de winst te gaan. Schoonebeek had de paal geraakt en Sweel zag een kopbal rakelings langs de paal gaan. De gasten zetten echter door en waren vooral op het middenveld voetballend sterker. Kansen werden echter niet afgedwongen. De thuisploeg zorgde via scherpe counters wél een aantal keren voor gevaar. Na twintig minuten was het dan ook Schoonebeek dat op voorsprong kwam. Jesper Swieters kreeg veel tijd binnen de zestien meter en bepaalde de ruststand op 1-0.In de tweede helft begon de ploeg van Ruud Jalving wederom sterker, maar onder meer clubtopscorer Remmert Verbrugge werd maar niet gevonden. Vele vrije ballen en voorzetten strandden in schoonheid. De thuisploeg schakelde daarop bij en kreeg steeds meer kansen op de 2-0. Ralph Leverink en Ruben Hoek misten echter verschillende mogelijkheden.In de 65ste minuut viel dan toch de gelijkmaker. Uiteraard kwam deze van de voet van Verbrugge, die hiermee zijn achtste doelpunt van het seizoen maakte. De 1-1 bleef minder dan een minuut op het scorebord staan. Alsof Sweel nog in de feestmodus stond, liep Ruben Hoek vrij door op Jesper Reuvers. Hij wist de keeper in tweede instantie te verschalken: 2-1.De laatste twintig minuten viel het spel tegen. Lange ballen en veel duels werden op de zestien meters uitgevochten. De counters van de thuisclub waren gevaarlijker dan de schoten van Verbrugge, die wel beter uit de verf kwam na de pauze. Dat werd mede mogelijk gemaakt door invaller Twan Jalving. De 17-jarige zoon van de trainer liet zien over voetbaltalent te beschikken.Uiteindelijk werd het nog 3-1 voor Schoonebeek. Eén minuut voor tijd liet Niek Huser de doelman kansloos na een goed uitgespeelde counter. Met deze overwinning stijgen de mannen van Wilbert Arends naar plek twee, achter WKE '16.