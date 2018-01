Deel dit artikel:











Huismus meest getelde vogel in Drenthe De huismus is het vaakst geteld (foto: ANP/Marten van Dijl)

ASSEN - De huismus is de vogel die tijdens de Nationale Tuinvogeltelling dit weekend het meest is geteld in Drenthe en in de rest van Nederland.





Het aantal merels dat geteld werd nam sterk af. Volgens de Vogelbescherming zou dat kunnen komen door het voor merels dodelijke Usutuvirus, dat vooral in Oost-Nederland werd geconstateerd. In Drenthe werden 3.867 merels geteld. De vogel staat daarmee op de vierde plaats. De huismus werd in onze provincie 10.643 keer geteld, gevolgd door de koolmees (8.884) en de pimpelmees (4.756). Landelijk werden 134.384 huismussen geteld. Ook vorig jaar werd de huismus het vaakst geteld.Het aantal merels dat geteld werd nam sterk af. Volgens de Vogelbescherming zou dat kunnen komen door het voor merels dodelijke Usutuvirus, dat vooral in Oost-Nederland werd geconstateerd. In Drenthe werden 3.867 merels geteld. De vogel staat daarmee op de vierde plaats.