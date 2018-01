Deel dit artikel:











Anice Das grijpt naast sprinttitel Ook zilver voor Anice Das (Foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Anice Das is er niet in geslaagd om de nationale sprinttitel in de wacht te slepen. Op de tweede dag van het NK Sprint moest Das genoegen nemen met het zilver.

Op zaterdag wist Das nog de 500 meter te winnen, maar wie gehoopt had op een spannende tweede dag, kwam bedrogen uit. Das reed een matige tweede 500 meter en werd met 39,14 slechts vijfde.



Op de 1.000 meter reed Das de derde tijd en stelde de tweede plaats veilig. Letitia de Jong won zondag beide afstanden en pakte overtuigend de titel. Sanneke de Neeling pakte het brons.



Bijrol

Bij de mannen speelden de Drenten een bijrol. Lennart Velema en Niek Deelstra eindigden op een zesde en twaalfde plaats in het eindklassement. De titel ging naar Dai Dai Ntab.