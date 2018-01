Drents stel wint tv-programma BoomhutXXL

Deel dit artikel:











ERICA - Met een loopbrug, een ligbad en een inklapbed in hun boomhut winnen Richard Rolink en Selva Arguello Paz uit Erica het SBS6-programma BoomhutXXL. Richard: "Onbeschrijfelijk, dit gevoel... We hebben er zo hard voor gewerkt en dat het dan zo beloond wordt. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen."

Dag in, dag uit werkten Selva, Richard en hun team aan hun grote boomhut op camping De Reeënwissel in Hoogersmilde. Samen met campingeigenaar Raymond maakten zij een ontwerp van hun ultieme boomhut. "Wat absoluut niet mocht ontbreken was creativiteit", vertelt Richard.



Het programma

In het programma nam het koppel uit Erica het op tegen vier andere tweetallen. De opdracht was om een enorme boomhut te bouwen op het terrein van verschillende Drentse campings. Daar werd drie weken lang hard aan de boomhutten gewerkt om het boomhuttengevoel, dat waar de jury naar op zoek was, te creëren.



Boomhuttengevoel

Rob van der Wulp zit in de jury en wil dat de deelnemers dat gevoel creëren dat ze 'even weg zijn van de wereld, dat ze henzelf kunnen zijn met spulletjes om je heen die je bevallen en een sfeer om je heen die jou bevalt'. "Het moet niet een kant-en-klaar huisje zijn", aldus Rob.



In de boomhut van Selva en Richard wordt volgens Van der Wulp het 'wow-effect' weergegeven. "Er zijn dingen ontstaan tijdens het bouwen. Zoals die schuine wand bijvoorbeeld. Toen die wand werd neergezet, liepen ze erbij weg. Toen ze weer terugkwamen stond het scheef en dachten de bouwers van 'verrek, dat is ook leuk'. Op het moment dat je bezig bent ontstaat er iets organisch en dat is iets wat wij vooral bij deze boomhut zijn tegengekomen."



Toch was de beoordeling van de jury niet gemakkelijk. Zo waren de juryleden op het laatste moment het nog niet met elkaar eens. Uiteindelijk besloten ze te kijken naar het boomhuttengevoel en toen waren ze er snel uit: Richard en Selva waren de grote winnaars van het programma.



Camera's overal

De camera's waren overal aanwezig en dat was voor de deelnemers toch een hele beleving vertelt Raymond Beerendonk, eigenaar van camping De Reeënwissel. "Één groot hoogtepunt is dat je gewoon drie weken lang allemaal camera's in je nek hebt. En dat je met een televisiester als Kim Lian van der Meij regelmatig aan de koffie zit."



'Één groot feest'

Een echt dieptepunt heeft het team naar eigen zeggen niet meegemaakt. "Het klinkt misschien heel flauw, maar we hebben eigenlijk geen dieptepunten beleefd", vertelt Beerendonk. Het was gewoon één groot feest."



Het moeilijkste van alles vond Richard de tijd. "Alles is ontzettend snel gegaan. Soms was je dagenlang met iets bezig, maar leek het maar niet vooruit te gaan. Soms leek het bijna onmogelijk om de hele boomhut binnen drie weken af te krijgen." Selva is het daar helemaal mee eens: "dat we dit in drie weken uit de grond kregen, ik kan het nog steeds niet geloven."