Verschillende Kamerfracties willen komende week een hoorzitting met Shell, Exxon en de NAM

DEN HAAG/ASSEN - De PvdA, GroenLinks en SP willen komende week een hoorzitting organiseren over de juridische aansprakelijkheid van de NAM.

Aanleiding is een bericht van gisteren in dagblad Trouw, schrijft RTV Noord. Uit een klein zinnetje in het jaarverslag van Shell maken diverse deskundigen op dat het olieconcern mogelijk niet langer aansprakelijk is voor schikkingen die dochteronderneming NAM moet treffen wegens aardbevingsschade in Groningen.De PvdA vroeg zaterdag een spoeddebat aan met minister Eric Wiebes naar aanleiding van de kwestie. In een blogpost schrijft PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: 'Voorafgaand aan het spoeddebat willen we Shell, Exxon en NAM deze week in een hoorzitting in de Tweede Kamer ter verantwoording roepen.'Shell liet zaterdag in een reactie weten dat het bedrijf zich zal 'inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden', aldus een woordvoerder van Shell.Nijboer: 'Ik trap daar niet in. De jaarrekening van de NAM laat namelijk heel duidelijk zien dat het eigen vermogen veel te beperkt is, slechts 4%. Normale, gezonde bedrijven houden een buffer van eigen vermogen van 30% of meer aan.''De zeer lage eigen vermogen buffer van de NAM betekent simpelweg dat financiële tegenvallers volledig door lopende inkomsten moeten worden opgevangen. En juist de inkomsten van de NAM zullen de komende jaren flink dalen. De gaswinning moet immers fors omlaag', vervolgt Nijboer.'Tegelijkertijd gaan de kosten voor de versterking, het verhelpen van schades en compensatie voor waardedaling fors toenemen. Minder winsten, hogere kosten. Dat is een bedrijfseconomische dreiging van jewelste voor de NAM en dus voor Shell en Exxon.''Wat de PvdA betreft, wordt er een speciaal schadefonds van minstens 10 miljard apart gezet door Shell, Exxon en NAM. Geld dat kan worden ingezet om Groningers (en Drenten) met mijnbouwschade recht te doen en waar de juristen en boekhouders van Shell, Exxon en NAM geen trucs meer mee kunnen uithalen. Zonder spijkerharde financiële garanties zijn de boterzachte beloftes van Shell immers helemaal niks waard', besluit Nijboer.