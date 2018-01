Deel dit artikel:











Alle uitslagen zondagamateurs (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Vorige week startte de tweede seizoenshelft voor de zondaghoofdklassers en vanaf vandaag mogen ook de lagere amateurs weer de wei in. En er stonden meteen een aantal krakers op het programma. In de 1e klasse F en de 3e klasse C speelden de nummers 1 en 2 tegenelkaar, oftewel Hoogeveen tegen Alcides en Dalen - Dalfsen.

Bekijk hier: De uitzending van Onze Club



Hieronder alle uitslagen in het zondagvoetbal...



Hoofdklasse A

Alphense Boys - SJC 1-1

MSC - Leonidas 2-1

Purmersteijn - Achilles 1894 1-1

RKAVV - Jong Achilles '29 7-0

RKHVV - Hollandia 3-0

SDO - De Bataven 1-1

Silvolde - DHC 3-1



Lees ook: Achilles 1894 verspeelt weer punten​

Lees ook: MSC maakt vroege achterstand ongedaan tegen Leonidas



1e klasse F

WVV - GRC Groningen 1-0

Frisia - SVBO 3-2

FC Assen - Bergum 2-1

Nieuw Buinen - Noordster 2-3

Emmen - FVC 6-1

Rolder Boys - GAVC 2-0

Hoogeveen - Alcides 2-2



Lees ook: Hoogeveen geeft in topper tegen Alcides voorsprong uit handen



2e klasse K

Hoogezand - MKV'29 4-1

GOMOS - St. Annaparochie 2-0

Forward - LSC 1890 1-9

Stadspark - GVAV-Rapiditas 2-2

Asser Boys - Peize 3-1

Roden - DTD 3-1

Oereterp - VMC Amicitia 3-1



2e klasse L

Lemelerveld - Beilen 1-1

Valthermond - Zuidwolde 1-1

Emmeloord - Olyphia 5-2

Raptim - Stadskanaal 0-4

SC Erica - Dedemsvaart 0-2

VKW - Ruinerwold 3-1

Heerde - Germanicus 1-2



3e klasse A

Friesland - Geel Wit 1-0

Groninger Boys - Bolsward 3-0

Nieuw Roden - Franeker 7-2

Nicator - Lewenborg 1-6

Harlingen - Helpman 0-5

Trynwalden - Warga 6-0



3e klasse B

Siddeburen - Kwiek 4-1

SVZ - FC Zuidlaren 0-2

Annen - Veendam 1894 0-0

Actief - Wildervank 2-7

LEO - Muntendam 1-2

ZNC - VAKO 4-2

ASVB - HSC 2-0



3e klasse C

EMMS - Sleen 2-2

SVV'04 - USV 2-1

Musselkanaal - Gieten 4-2

Weerdinge - HODO 4-1

Twedo - OVC'21 6-0

Dalen - Dalfsen 4-3

Ter Apel'96 - CEC 1-0



Lees ook: Invaller Heerkes zet Dalen op het goede spoor in topper



3e klasse D

Oldemarkt - Steenwijker Boys 0-2

Mildam - Dwingeloo 2-2

Udiros - Lemmer 4-3

Wijster - Gorredijk 2-5

Trinitas - Akkrum 0-1

Havelte - Renado 1-1

Jubbega - Dio Oosterwolde 4-4



4e klasse B

VVK - Smilde'94 0-6

Surhuisterveen - De Wilper Boys 3-4

TLC - Haren 4-1

SVMH - Gruno 3-1

Bedum - Bakkerveen 2-2

Stanfries - Donkerbroek 2-5



4e klasse C

Westerwolde - Engelbert 2-0

PJC - FVV 1-2

MOVV - SPW 3-7

Harkstede - Bellingwolde 3-5

Sellingen - Alteveer 4-0

Gieterveen - Pekelder Boys 2-2



4e klasse D

Zwartemeerse Boys - Protos 1-1

WKE'16 - HOC 2-1

Weiteveense Boys - Titan afgelast

EHS'85 - Witteveense Boys'871-2

Schoonebeek - Sweel 3-1

DSC'65 - Bargeres 1-2

Valther Boys - DVC'59 0-3



Lees ook: Schoonebeek neemt na rust afstand van Sweel



4e klasse E

Steenwijk - Kraggenburg 5-1

VENO - RKO 3-0

Steenwijkerwold - BEW 0-0

Old Forward - Balkbrug 3-0

De Blesse - Oranje Zwart 3-1

Pesse - Oldeholtpade 1-2

Ruinen - Wacker 1-3 Hieronder alle uitslagen in het zondagvoetbal...Alphense Boys - SJC 1-1MSC - Leonidas 2-1Purmersteijn - Achilles 1894 1-1RKAVV - Jong Achilles '29 7-0RKHVV - Hollandia 3-0SDO - De Bataven 1-1Silvolde - DHC 3-1WVV - GRC Groningen 1-0Frisia - SVBO 3-2FC Assen - Bergum 2-1Nieuw Buinen - Noordster 2-3Emmen - FVC 6-1Rolder Boys - GAVC 2-0Hoogeveen - Alcides 2-2Hoogezand - MKV'29 4-1GOMOS - St. Annaparochie 2-0Forward - LSC 1890 1-9Stadspark - GVAV-Rapiditas 2-2Asser Boys - Peize 3-1Roden - DTD 3-1Oereterp - VMC Amicitia 3-1Lemelerveld - Beilen 1-1Valthermond - Zuidwolde 1-1Emmeloord - Olyphia 5-2Raptim - Stadskanaal 0-4SC Erica - Dedemsvaart 0-2VKW - Ruinerwold 3-1Heerde - Germanicus 1-2Friesland - Geel Wit 1-0Groninger Boys - Bolsward 3-0Nieuw Roden - Franeker 7-2Nicator - Lewenborg 1-6Harlingen - Helpman 0-5Trynwalden - Warga 6-0Siddeburen - Kwiek 4-1SVZ - FC Zuidlaren 0-2Annen - Veendam 1894 0-0Actief - Wildervank 2-7LEO - Muntendam 1-2ZNC - VAKO 4-2ASVB - HSC 2-0EMMS - Sleen 2-2SVV'04 - USV 2-1Musselkanaal - Gieten 4-2Weerdinge - HODO 4-1Twedo - OVC'21 6-0Dalen - Dalfsen 4-3Ter Apel'96 - CEC 1-0Oldemarkt - Steenwijker Boys 0-2Mildam - Dwingeloo 2-2Udiros - Lemmer 4-3Wijster - Gorredijk 2-5Trinitas - Akkrum 0-1Havelte - Renado 1-1Jubbega - Dio Oosterwolde 4-4VVK - Smilde'94 0-6Surhuisterveen - De Wilper Boys 3-4TLC - Haren 4-1SVMH - Gruno 3-1Bedum - Bakkerveen 2-2Stanfries - Donkerbroek 2-5Westerwolde - Engelbert 2-0PJC - FVV 1-2MOVV - SPW 3-7Harkstede - Bellingwolde 3-5Sellingen - Alteveer 4-0Gieterveen - Pekelder Boys 2-2Zwartemeerse Boys - Protos 1-1WKE'16 - HOC 2-1Weiteveense Boys - Titan afgelastEHS'85 - Witteveense Boys'871-2Schoonebeek - Sweel 3-1DSC'65 - Bargeres 1-2Valther Boys - DVC'59 0-3Steenwijk - Kraggenburg 5-1VENO - RKO 3-0Steenwijkerwold - BEW 0-0Old Forward - Balkbrug 3-0De Blesse - Oranje Zwart 3-1Pesse - Oldeholtpade 1-2Ruinen - Wacker 1-3