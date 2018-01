Hoogeveen geeft voorsprong uit handen in topduel

VOETBAL - Koploper Hoogeveen heeft een 2-0 voorsprong tegen mede titelkandidaat Alcides niet kunnen vasthouden. Het topduel tussen de beide koplopers in de 1e klasse F eindigde uiteindelijk in een gelijkspel (2-2).

Bovendien eindigde de thuisclub de wedstrijd met tien spelers. Verdediger Shakki Mohamed werd twintig minuten voor het einde met rood weggestuurd.Beide ploegen begonnen erg voorzichtig aan de wedstrijd en gaven elkaar nauwelijks ruimte in de opbouw. Daardoor konden de beide topschutters, Marco Hartman van Hoogeveen en Frank Fokke van Alcides, niet in stelling worden gebracht. Echte kansen leverde het duel in de eerste helft ook niet op. Thomas Reinders was nog het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet ging voorlangs. En een inzet van Bjorn Zwikker was te slap om het keeper Danny Bos lastig te maken. Aan de andere kant kwam Frank Fokke een paar centimeter tekort in het duel met keeper Nick Borgman.De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of de bal lag al in het net. Marco Hartman werd aangespeeld door Bjorn Zwikker en gaf met een lage schuiver keeper Danny Bos het nakijken (1-0). Nauwelijks zes minuten later was het al 2-0. Linker verdediger Mesud Yildirim verraste keeper Bos met een diagonaal schot in de verste hoek van het doel. Hoogeveen leek de wedstrijd onder controle te hebben. Maar een tweede gele kaart en dus rood voor verdediger Shakki Mohamed veranderde dat beeld. Trainer Nico Haak haalde zijn spitsen Marco Hartman en Bjorn Zwikker naar de kant en probeerde met twee verse krachten controle te houden. Een kopbal van Jan Mooi belande wel of niet over de doellijn, maar werd door de arbitrage beoordeelt als doelpunt (2-1). Alcides geloofde weer in een goed resultaat en dat werd in de slotseconden beloond. Keeper Nick Borgman tikte Frank Fokke onnodig en op een ongevaarlijke plek binnen de zestien meter onderuit. De toegekende strafschop werd feilloos binnengeschoten door Martin van 't Ende die daarmee de eindstand op 2-2 bepaalde.Door het gelijke spel blijft Hoogeveen koploper met 27 punten uit elf duels. Alcides volgt op twee punten maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Emmen, dat thuis met 6-1 won van FVC, staat derde op een achterstand van vier punten van de koploper. Volgende week speelt Hoogeveen op eigen veld tegen de Emmenaren.