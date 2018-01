Deel dit artikel:











Invaller Heerkes zet Dalen op het goede spoor in topper Heerkes (liggend) kort na zijn fraaie goal tegen Dalfsen

VOETBAL - De spanning in de zondag 3e klasse C is weer terug en dat is te danken aan Dalen-invaller Martijn Heerkes. Dankzij zijn ijzersterke invalbeurt boog de nummer 2 in deze klasse een 0-2 achterstand om in een 4-3 zege tegen Dalfsen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen