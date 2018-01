Deel dit artikel:











Platform Storm bezorgt tweeduizend pamfletten tegen windenergie Het pamflet van Platform Storm (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Platform Storm heeft gisteren tweeduizend pamfletten bezorgd in het gebied tussen Valthermond en Drouwenermond.

De pamfletten zijn een reactie op een informatiebulletin dat windboeren vorig jaar hebben verspreid onder bewoners van het gebied.



Volgens woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm "proberen de windboeren de bewoners in het informatiebulletin voortdurend op het verkeerde been te zetten, en worden burgers stelselmatig misleid."



Met het pamflet wil Platform Storm de argumenten van voorstanders van windmolens in het Mondengebied ontkrachten. Het is ook naar de leden van de Tweede Kamer verstuurd.