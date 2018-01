Deel dit artikel:











Nieuw op TV Drenthe: Onze Club Junior Cup met SGO - LEO SGO en LEO trapten af in de Onze Club Junior Cup

VOETBAL - In het komende half jaar strijden 12 Drentse amateurclubs om de Onze Club Junior Cup. De deelnemende clubs zijn HZVV, NWVV/Titan, WNBC, SGO, LEO, Drenthina, Twedo, FC Klazienaveen, DZOH, Rolder Boys, CEC en Raptim. Elke week wordt een poulewedstrjid gespeeld in het stadion van FC Emmen, die wordt uitgezonden in het amateurvoetbalprogramma van TV Drenthe: Onze Club.

Bekijk hier: De uitzending van Onze Club



De teams bestaan uit spelers van 8 tot en met 10 jaar oud. Ze worden in het toernooi gecoacht door een speler van FC Emmen.



De finale in de Onze Club Junior Cup wordt in mei gespeeld, in de rust van een wedstrijd van FC Emmen.



SGO en LEO hadden de eer om het spits af te bijten in poule A.



