Dagboeken uit Tweede Wereldoorlog geven bijzonder inzicht in psychiatrische instellingen

ZUIDLAREN - Psychiatrische zorginstelling Lentis is in het bezit gekomen van een tweetal dagboeken die verpleegsters van de instellingen in Zuidlaren en Wagenborgen tijdens de laatste oorlogsmaanden hebben bijgehouden.

De dagboeken zijn bewerkt door historicus Rense Schuurmans van Lentis en worden binnenkort uitgegeven in een boek om ze toegankelijk te maken voor een groot publiek, meldt RTV Noord De dagboeken geven een bijzonder inzicht in de psychiatrische instellingen in de oorlog. "Je ziet de verpleegsters, die je de echte helden van dit verhaal kunt noemen, steeds maar doorgaan terwijl de voorzieningen steeds minder werden want de Duitsers hadden niets op met psychiatrische patiënten", aldus SchuurmansIn de dagboeken beschrijven de verpleegsters van paviljoen Vredestein de gang van zaken vanaf het moment dat de Duitse bezetters in maart 1945 de psychiatrische instelling Dennenoord in Zuidlaren vorderen als militair hospitaal, tot december 1945.De verpleegsters van het paviljoen Vredestein komen met zo'n tweehonderd patiënten uiteindelijk terecht in de instelling 'Groot Bronswijk' in Wagenborgen. Daar maken ze de zware gevechten tijdens de bevrijding mee."Den 24ste April de dag van Wagenborgen's vrijheid, De dag van grote vreugde van oranje. Al is er wel veel te betreuren". Annie wandelt met collega's 'getooid natuurlijk in oranje' door het dorp en ziet destructie, nagenoeg alles is kapot, veel is door brand verwoest; ze ziet met bloed besmeerde Duitse soldaten kapotgeschoten collega's bij elkaar rapen", aldus Annie van der Ploeg, een van de schrijfsters van de dagboeken.Het boek: 't Uilennest en Welbereid is voorlopig alleen door intekening te verkrijgen. Dat kan via: erfgoed@lentis.nl.