'Etherpiraten moeten hun hobby kunnen uitoefenen'

ASSEN - Etherpiraterij moet legaal worden. Dat vindt het Groningse PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Bovendien moet de piraterij op de lijst voor immaterieel erfgoed komen.

Het Kamerlid dringt via schriftelijke vragen aan op de legalisering van het hobbymatig verzorgen van radio-uitzendingen via de ether. Statenlid Peter Zwiers van de PvdA in Drenthe maakt zich al langere tijd sterk voor de etherpiraterij en is daarom blij met Nijboer."Er mag wel wat meer positieve aandacht komen voor etherpiraterij", vindt Zwiers. "Ik ben zelf geen piraat, maar ik luister wel naar die muziek. Ik heb een brede muzieksmaak."Zwiers heeft vaak contact gehad met Nijboer over de piraterij. "Er is altijd zoveel aandacht voor de negatieve kant, terwijl er veel mensen zijn die ervan genieten en alles goed voor elkaar hebben. Zij moeten hun hobby kunnen uitoefenen", aldus het Statenlid.Volgens Zwiers is legalisering van etherpiraterij misschien nog een stap te ver. Maar het boetebeleid van de overheid kan echt niet, vindt hij. "Je wordt als een crimineel weggezet. Dat moet je aanpassen, zodat je normaal etherpiraat kan zijn." Vorig jaar bleek uit een rapport van Agentschap Telecom dat piraten zeldzamer zijn, maar wel vaker crimineel gedrag zouden vertonen. "We zijn tegen milieudelicten of geweld tegen controleurs", waarschuwt Zwiers. "Maar het is een kleine groep die het verpest voor de rest. Ik denk juist als we tot regelgeving komen waarbij het mogelijk is om uit te zenden, dat we dit soort excessen kunnen uitbannen."Zwiers denkt niet gelijk dat de Kamervragen van Nijboer leiden tot een andere aanpak van de etherpiraterij. "Maar het is ook een kwestie van de lange adem."Het Statenlid is naar eigen zeggen druk bezig om de etherpiraten op de lijst van immaterieel erfgoed te krijgen. "Ik bezoek veel piraten in het Noorden, ook om de verhalen te horen en een beeld te krijgen van de piratencultuur. Ik heb ook lijntjes uitgezet bij Henk Wijngaard. Zijn muziek hoor je bijna niet op de normale zenders. Voor mensen zoals hij is het ook belangrijk dat etherpiraten blijven bestaan."