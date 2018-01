Stelling: Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen moet onafhankelijk blijven

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wil samenwerken met andere ziekenhuizen of zorginstellingen.

Het zelfstandige WZA stond vorig jaar op de vijfde plek van de Ziekenhuis Top 100. Maar die zelfstandigheid zou in gevaar zijn . Daarom voert het ziekenhuis gesprekken met de Treant Zorggroep, het UMCG in Groningen en met verschillende thuiszorg- en oudereninstellingen."We kunnen wel blijven vasthouden aan onze onafhankelijke positie, maar als we daarmee de zorg in deze regio en banen van onze medewerkers op het spel zetten, doen wij het als bestuur ook niet goed", zei bestuurder Suzanne Kruizinga dit weekend tegen Dagblad van het Noorden NRC meldde in december dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) strenger gaat toezien op fusies van ziekenhuizen. Uit onderzoek van de toezichthouder is gebleken dat fusies in de afgelopen jaren niet hebben geleid tot betere kwaliteit van zorg, maar wel tot hogere prijzen.Wat vindt u? Moet het Wilhelmina Ziekenhuis Assen fuseren of gaat dat ten koste van de zorgkwaliteit?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag ging de stelling over DNA afstaan voor het oplossen van misdaden: Ik wil mijn DNA best afstaan voor het oplossen van misdaden. Ruim 89 procent is het daarmee eens. In totaal stemden 1.910 mensen.