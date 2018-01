Drie inbraken in de Broekstreek: 'Onrustig in deze hoek'

NIEUW-BALINGE/MANTINGE - In de Broekstreek zijn afgelopen week meerdere inbraken geweest. "Het is onrustig in deze hoek", zegt wijkagent Bas Slomp.

Zaterdagavond werd er tussen 18.45 uur en 20.25 uur ingebroken in een kantoor in Mantinge. Volgens de politie werd er alleen nepgeld gestolen.De dag ervoor was het raak bij de voetbalvereniging in Nieuw-Balinge, even verderop. Daar werd 's nachts geld gestolen. Hoeveel geld er is buitgemaakt, is niet bekend. In Nieuw-Balinge is volgens de politie een kleine auto gezien, die in de richting van de Hoogeveenseweg wegreed.Vorige week werd ook ingebroken in een school in Balinge. Daar zijn zestien Chromebook-laptops met een oplaadkoffer gestolen.Mensen die beveiligingscamera's aan een huis of bedrijf hebben, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.