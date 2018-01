Beachvolleyballer Varenhorst heeft nieuwe partner

BEACHVOLLEYBAL - De beachvolleyballers Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Maarten van Garderen vormen niet langer een duo. Van Garderen wil zich weer volledig richten op de zaal. Varenhorst gaat met Jasper Bouter als partner verder in het zand.

Varenhorst en Van Garderen gingen vorig jaar samenspelen op het zand. Op het WK beachvolleybal in Wenen pakten ze bijna een medaille . Het nieuwe duo strandde pas in de halve finales en verloor vervolgens de wedstrijd om het brons.Varenhorst vormde de afgelopen maanden al een gelegenheidsduo met de 21-jarige Bouter. Samen veroverden ze in september de Nederlandse titel. Varenhorst wilde graag weer verder met Van Garderen, maar die geeft de voorkeur aan de zaal. "Ik heb respect voor de keuze van Maarten, maar vind het wel vervelend dat hij niet doorgaat met mij", zei de 27-jarige Varenhorst. "Ik ben professioneel genoeg om de knop om te zetten."Varenhorst deed met Reinder Nummerdor aan zijn zijde mee aan de Olympische Spelen van Rio in 2016 en haalde daar de kwartfinales. Op weg naar Tokio 2020 heeft hij met Bouter dus weer een nieuwe teamgenoot. "Jasper heeft inmiddels ook laten zien wat hij al kan. Ik ga sowieso naar Tokio en dat ga ik nu met Jasper doen."De 28-jarige Van Garderen keerde na het WK in Wenen zoals afgesproken weer terug in de zaal bij de Italiaanse topclub Modena, om zijn keuze voor de zaal of het strand eind januari definitief te maken. "Het spelen voor zo'n grote topclub heeft mij voor het zaalvolleybal doen kiezen", motiveerde Van Garderen zijn besluit. "Ik heb lang geïnvesteerd in de zaal en wil hier nu de vruchten van plukken. Ik wil prijzen winnen in Italië en daar alles voor geven."