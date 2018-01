Deel dit artikel:











Assen wil tweede ontsluitingsweg bij Hoekbree, maar stuit op verzet De Raad van State buigt zich over de kwestie (foto: Edwin van Stenis / RTV Drenthe)

ASSEN - Als het aan de gemeente Assen ligt, komt er een tweede ontsluitingsweg voor het woningbouwplan Hoekbree, bij de Asser wijk Marsdijk.

Assen vindt het belangrijk om bewoners twee vluchtwegen te bieden, mocht er ooit een ongeluk gebeuren met de aardgasleiding onder het Herepad. Die gasleiding doorsnijdt het woongebied, inclusief woonzorgcomplex Mooi Messchenstaete, zo bleek onlangs tijdens een zitting van de Raad van State.



'Veiligheidsregio vroeg om tweede weg'

"In geval van een grote brand kunnen de bewoners naar twee kanten wegvluchten en kunnen de hulpdiensten er van twee kanten bij. De Veiligheidsregio heeft specifiek om een tweede ontsluitingsweg gevraagd", zo stelt de gemeente.



Vastgoedbedrijf Aprisco, dat eigenaar is van het kantoor, restaurant en clubgebouw bij het stadion van voetbalclub Achilles 1894, is fel tegen de aanleg van zo'n tweede weg. Die ontsluitingsweg zou dan pal langs het kantoorgebouw en over het parkeerterrein gaan. Aprisco is bang voor grote ongelukken als doorgaand verkeer stuit op verkeer dat wil parkeren.



'Gegarandeerd ongelukken'

Bovendien is zo'n tweede weg voor twintig woningen helemaal niet nodig. De eerste ontsluitingsweg via de Langbree zou al genoeg capaciteit hebben. "Wij hebben geen probleem met een tweede ontsluiting langs ons kantoor voor alleen hulpdiensten. Maar een tweede weg voor al het wijkverkeer levert een toename van duizend auto's per dag over het parkeerterrein op", aldus de advocaat van Aprisco. Het bedrijf zegt dat er gegarandeerd ongelukken van komen.



De Raad van State zette wel enkele kanttekeningen bij de tweede ontsluitingsweg. Zo is de nog aan te leggen weg vlak bij het Chinees restaurant slechts 4,5 meter breed. "Een sluis dus", vindt de rechter. Bovendien heeft de eerste ontsluitingsweg via de Langbree een capaciteit van 2.500 voertuigen per dag. Aangezien er slechts zo'n twintig woningen in Hoekbree worden gebouwd is de verwachting dat er gemiddeld niet meer dan ruim vijfhonderd auto’s per over de Langbree gaan rijden.



Uitspraak volgt binnen enkele weken.