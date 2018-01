Jasper Iwema in busje naar ijsspeedway in Kazachstan [update]

IJSSPEEDWAY - Ruim 5.000 kilometer legt motorcoureur Jasper Iwema uit Hooghalen in een busje af om deel te kunnen nemen aan de WK-ijsspeedwaywedstrijd in Kazachstan.

De Drent is gisteravond vertrokken en reed vandaag rond het middaguur in de sneeuw, dichtbij de Russische grens. Verder komt hij vandaag niet, want een van zijn autodocumenten ontbreekt. "Misschien wel beter zo, want alles heeft een reden", aldus een nuchtere Iwema. Hij kan morgen waarschijnlijk zijn weg vervolgen naar Kazachstan.Iwema reist met twee monteurs, maar die hebben allebei geen rijbewijs en dus rijdt de coureur de hele afstand zelf. De Drent koos ervoor in een busje naar de wedstrijd in Astana te rijden om geld te besparen. Hij hoopt nu donderdag op de plaats van bestemming aan te komen. "De reis verloopt verder tot dusver goed. Ik rijd zo lang mogelijk door", zegt Iwema.De wedstrijden in de stad Astana worden op zaterdag en zondag verreden. Iwema rijdt via Litouwen en Letland, omdat hem aangeraden is Wit-Rusland en Oekraïne te mijden. "Als ik woensdag in de loop van de dag aankom in Astana, dan kunnen de jongens met de motorfiets bezig en dan kan ik rusten", aldus Iwema.Iwema mag deelnemen aan het WK dankzij motorsportbond FIM. Dit betekent dat de Hooghalenaar mag meedoen aan tien WK-wedstrijden in Kazachstan, Rusland, Duitsland en Nederland.