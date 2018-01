Video: hoofdbrekens voor een blauwe reiger

Blauwe reigers zijn echte visspecialisten. Behendig prikken ze met hun snavels in sloten en vijvers om hun maaltje vis bij elkaar te schrapen. Maar soms komt er iets anders mee.

Deze blauwe reiger werd gesnapt door de cameraval van Wim van Boekel, die in de Onlanden staat. De reiger vangt met uiterste precisie een vis, maar krijgt tegelijkertijd een tak in zijn snavel.Dilemma: want als de snavel open moet om de tak eruit te laten vallen, springt zijn maaltijd natuurlijk ook weer de vrijheid tegemoet.Vorige week was de tuin van Tonnie Sterken flink in trek bij allerlei vogels . Turkse tortels, huismussen, groenlingen: allemaal kwamen ze even kijken in zijn tuin.Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je deze met ons delen? Dat kan via dit formulier . Of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.