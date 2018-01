Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 29 januari In de nieuwsminuut van 29 januari onder meer aandacht voor scholieren die hun Afghaanse klasgenootje steunen (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut: Het Wapen van Drenthe in Assen. De verbouwing is in volle gang en het duurt nog wel zeker tot juni voordat er weer gedronken kan worden. Verder voeren scholieren van ​het Esdalcollege in Oosterhesselen actie door een Afghaanse leerling te steunen. Het meisje van 13 en haar oudere broer dreigen het land te worden uitgezet. En de winnaars van de mooiste boomhut van Nederland.