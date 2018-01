Deel dit artikel:











Automobilist gewond bij ongeluk in Assen De bestuurder moest uit de auto worden gehaald (foto: Persbureau Meter) Het ongeluk gebeurde aan de Andrej Sacharovweg (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de Andrej Sacharovweg in Assen is vanochtend bij een eenzijdig ongeluk een auto van de weg geraakt.

De bestuurder van de auto belandde door onbekende oorzaak in de sloot. De vrouw raakte bekneld en is door brandweer uit haar auto gehaald. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.