'Wapen van Drenthe straks weer hotspot in Assen'

ASSEN - Alles is compleet gestript binnen en de vloer is nog een bouwput met zand. Maar half juni opent grand café 't Wapen van Drenthe in Assen de deur. "Na jaren van verval, wordt het weer een hotspot in Assen", zeggen de uitbaters Ronald Obbes en Jack Wieringa.

A maanden staat het historische pand op de hoek van de Vaart Zuidzijde in de steigers. Alle kozijnen zijn vervangen, de overhellende buitenmuur is rechtgetrokken, en op de bovenste verdiepingen wordt gewerkt aan woonstudio's.Beneden op de begane grond komt een grand café met brasserie en gelagkamer, met veel historische elementen. Dat moet ervoor zorgen dat 't Wapen van Drenthe weer de pleisterplaats wordt voor heel Drenthe, zoals het vroeger was, zo stellen Obbes en Wieringa.Het duo verwijst naar vroegere tijden, toen 't Wapen van Drenthe bekendstond als logement. "We willen in ons grand café de authentieke sfeer terugbrengen met een mooie robuuste bar, lambrisering, en een donkere houten vloer." Keuken en sanitair komen op dezelfde plek als vroeger. "Daarmee gebruiken we de infrastructuur die er ligt, en zo houd je de vroegere inrichting wat herkenbaar", vertelt Obbes.Ronald Obbes, ook al citymanager van Binnenstad Assen, cafébaas van Lodewijk Napoleon en VVV-eigenaar, is blij dat hij samen met compagnon Jack Wieringa de kans krijgt om 't Wapen van Drenthe weer als horecabedrijf in ere te herstellen."We hebben met ons horecaconcept alle vertrouwen gekregen van de twee investeerders die het pand anderhalf jaar geleden kochten uit de veiling. Het stond te verpauperen, al jarenlang. Het is een wens van veel Assenaren dat er iets moois mee gebeurt. Op sociale media wordt ook alles op de voet gevolgd. "Zodra we open zijn, wordt het zeker een hotspot van Assen", zegt Wieringa.Het inrichtingsplan is klaar, een ontwerpersduo voor de verdere aankleding is uitgekozen en inmiddels is er een bedrijfsleider aangenomen. "We kunnen nu verder, want we weten waar we wat precies willen hebben. Er komt een grote bar in het midden. Die hoop ik uit een inmiddels gesloten bruine kroeg te krijgen. Voorin komen rondje zitjes waar je gezellig kunt drinken en wat eten, en voor de keuken komt een eetgedeelte waarbij je dus een inkijkje krijgt in wat er in de keuken gebeurt", aldus Obbes.Een tweede ruimte op de begane grond wordt omgebouwd tot gelagkamer voor de ontvangst van grotere groepen. "Dat wordt een kamer die zo wordt ingericht, dat daar het Drentse verhaal verteld wordt. Want ook al zitten we in Assen, we willen graag dat het een pleisterplaats wordt voor heel Drenthe."Aan de buitenzijde komt er langs de zijkant van het pand aan de Collardslaan terrasruimte, op een verhoging. "En als we de klapdeuren openzetten aan die kant is dat een lekkere plek om even op een terras te zitten", zegt Obbes.Of het grand café wel op tijd af is, daar twijfelen de mannen geen moment aan, al oogt het nu binnen nog als een grote bouwput met zand, vol hobbels en gaten. "Voor de TT willen we open. Op 15 juni is de openingsdatum en voor dit tijd willen we twee weken proefdraaien, zodat we de laatste puntjes nog even goed op de i kunnen zetten", aldus Wieringa en Obbes.Eigenaar Jannes Janssens gaf RTV Drenthe in oktober 2016 al een exclusief inkijkje in het vervallen Wapen van Drenthe, nadat hij voor het eerst de sleutel kreeg na aankoop op de veiling.