Nieuwe plaat Lohues heet Vlier en komt volgende maand uit

Daniël Lohues (foto: Agents After All)

ERICA - De nieuwe plaat van Daniël Lohues komt op vrijdag 2 maart uit. Het album heet Vlier en verschijnt op cd en vinyl.

De liedjes op Vlier gaan onder meer over reizen en thuiskomen, thema's die vaak centraal staan op platen van Lohues."Bijna al deze nummers zijn ontstaan in een droom. Midden in de nacht wakker worden en denken dat ik de muziek nog aan heb staan beneden. Maar dan bleek het in mijn hoofd te zitten. Dan ging ik uit bed om die nog niet bestaande muziek uit te gaan werken tot nieuwe nummers", zegt Lohues.De eerste single van het album, Volle Maone, kwam begin deze maand uit. Lohues gaat vanaf 7 februari weer op tournee langs de Nederlandse theaters.