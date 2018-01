Duizenden merels minder geteld bij Tuinvogeltelling

ASSEN - Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling zijn dit jaar veel minder merels geteld dan voorgaande jaren. Er werden bijna 30.000 minder doorgegeven dan in 2017.

Waar de tellers vorig jaar nog ruim 95.000 merels noteerden, zijn er volgens de resultaten dit jaar 67.965 doorgegeven.De afname van het aantal merels kan volgens de Vogelbescherming te maken hebben met het Usutuvirus. Volgens het Dutch Wildlife Health Centre is het echter nog te vroeg daar een oordeel over te vellen. "Het zou heel goed kunnen, maar we zouden meer over de merel moeten weten. Zijn onze merels bijvoorbeeld nu op trek? Zijn er nog veel Scandinavische merels hier?", vertelt een woordvoerder.In Drenthe werden dit jaar 4.764 merels geteld. In 2017 waren dat er bijna 6.000.