Vluchtelingenopvang in Groot Bankenbosch sluit in mei

VEENHUIZEN - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit de deuren van vluchtelingenopvang in de voormalige gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen.

Op 5 mei komt er na vier jaar definitief een eind aan de activiteiten van het COA in Veenhuizen. In 2014 kwam de grote stroom vluchtelingen op gang. Groot Bankenbosch was toen een van de eerste noodopvanglocaties in Drenthe.De eerste twee jaren waren volgens de gemeente Noordenveld dynamisch en hectisch. Het COA wilde regelmatig meer vluchtelingen opvangen de oude gevangenis. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis werden bijna 800 vluchtelingen in Veenhuizen ondergebracht."De buurt heeft in die periode zeker wel wat voor de kiezen gekregen daar waar het gaat om afwijkingen van de oorspronkelijk gemaakte basisafspraken. Hierover kon altijd op een constructieve wijze de dialoog gevoerd worden", blikt burgemeester Klaas Smid terug op de situatie.De noodopvang in Groot Bankenbosch werd twee jaar geleden een centrale ontvangstlocatie voor zogeheten nareizigers. In de zogenaamde aanmeldstraat werden zo'n 26.000 asielzoekers ingeschreven in het gemeentelijke register en krijgen zo een burgerservicenummer.De werkzaamheden worden in mei verplaatst naar Ter Apel. Vanaf dan zal Groot Bankenbosch leeg staan. Over de toekomst van de locatie wordt volgens de gemeente Noordenveld door diverse partijen nagedacht. Hierover is nog niets bekend.De VVD in de gemeenteraad van Noordenveld opperde vorige week om de gevangenis om te bouwen tot recreatiepark